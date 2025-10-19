Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Эльвин Керимов — об игре «Баварии» с «Боруссией»: матч получился увлекательным

Эльвин Керимов — об игре «Баварии» с «Боруссией»: матч получился увлекательным
Аудио-версия:
Комментатор Эльвин Керимов высказался о матче 7-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии».

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«Матч «Баварии» и «Боруссии» получился увлекательным с очень разными таймами. Думаю, многим понравился. В первом огромное преимущество «Баварии», 11:0 по ударам, на уровне 80% владения «Баварии», Кейн забил после стандарта. Во втором тайме «Боруссия» играла уже интереснее, команда выровняла владение. «Бавария» почти до 70-й минуты не била по воротам «Боруссии». У «Боруссии» три момента, играя лучше «Баварии», они пропустили второй. Гениальная игра Гарри Кейна — лучший игрок матча. 11 точных длинных передач у него из 11 — 100-процентный показатель. Гарри «Пирло» Кейн — бокс-ту бокс нападающий «Баварии». Великая игра! Второй гол оказался очень нужным, потому что «Боруссия» один мяч в конце отыграла, но на большее её не хватило. В целом «Бавария» победила по делу. В первом тайме она была намного лучше, должна была вести с большей разницей, чем в один мяч. Во втором тайме уже «Боруссия» была лучше, но такой разницы не было, не настолько команда играла лучше «Баварии». «Баварию» поздравляем с очередной победой, пока она выигрывает все официальные матчи в сезоне», — сказал Керимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Комментарии
