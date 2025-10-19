Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 19 октября, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 19 октября
Комментарии

Сегодня, 19 октября, состоялись три матча в рамках 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 19 октября:

«Енисей» — «Спартак» Кострома — 1:0;
«Челябинск» — «Арсенал» Тула — 2:2;
«КАМАЗ» — «Родина» — 1:2.

Оставшиеся встречи 15-го тура второго дивизиона чемпионата России пройдут в понедельник, 20 октября.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел» с 30 очками, вторым идёт костромской «Спартак» (29), московская «Родина» (25) — третьей. В зоне вылета находятся «Чайка» из Песчанокопского (11), саратовский «Сокол» (11) и московское «Торпедо» (10).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Тренер «Алании» Спартак Гогниев увёл команду с поля в игре с «Велесом» из-за судейства
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android