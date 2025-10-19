Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 19 октября

Сегодня, 19 октября, состоялись три матча в рамках 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги 19 октября:

«Енисей» — «Спартак» Кострома — 1:0;

«Челябинск» — «Арсенал» Тула — 2:2;

«КАМАЗ» — «Родина» — 1:2.

Оставшиеся встречи 15-го тура второго дивизиона чемпионата России пройдут в понедельник, 20 октября.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел» с 30 очками, вторым идёт костромской «Спартак» (29), московская «Родина» (25) — третьей. В зоне вылета находятся «Чайка» из Песчанокопского (11), саратовский «Сокол» (11) и московское «Торпедо» (10).