Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сычёв: «Локомотив» разгромил ЦСКА по счёту, но по игре — не сказал бы

Дмитрий Сычёв: «Локомотив» разгромил ЦСКА по счёту, но по игре — не сказал бы
Комментарии

Экс-футболист московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» переиграл ЦСКА (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Победа «Локомотива» над ЦСКА уверенная по счёту, но по игре было соперничество, борьба. У ЦСКА были моменты очень близкие к голу. Особенно когда Карпукас вытащил мяч в подкате. Счёт разгромный, но по футболу — не сказал бы. Играли сильные соперники, а встреча смотрелась действительно здорово. Классное московское дерби, футбол высокого уровня», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

