Дмитрий Сычёв: «Локомотив» разгромил ЦСКА по счёту, но по игре — не сказал бы

Экс-футболист московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» переиграл ЦСКА (3:0).

«Победа «Локомотива» над ЦСКА уверенная по счёту, но по игре было соперничество, борьба. У ЦСКА были моменты очень близкие к голу. Особенно когда Карпукас вытащил мяч в подкате. Счёт разгромный, но по футболу — не сказал бы. Играли сильные соперники, а встреча смотрелась действительно здорово. Классное московское дерби, футбол высокого уровня», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.