21:45 Мск
Сельта — Реал Сосьедад, результат матча 19 октября 2025, счёт 1:1, 9-й тур Ла Лиги — 2025/2026

Гол Солера помог «Реалу Сосьедад» избежать поражения в матче 9-го тура Ла Лиги с «Сельтой»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» (Виго) и «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян). Команды сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго). В качестве главного арбитра матча выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

Испания — Примера . 9-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Дуран – 20'     1:1 Солер – 89'    
Удаления: Старфельт – 45+1' / нет

Пабло Дуран на 20-й минуте вывел хозяев поля вперёд, на 45+1-й команда из Виго осталась в меньшинстве: за две жёлтые карточки с поля был удалён Карл Старфельт. Карлос Солер на 89-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Сельта» с семью очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Реал Сосьедад» с шестью очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «Сельта» 26 октября сыграет в гостях с «Осасуной», «Реал Сосьедад» 24 октября примет на своём поле «Севилью».

