Гол Солера помог «Реалу Сосьедад» избежать поражения в матче 9-го тура Ла Лиги с «Сельтой»

Завершён матч 9-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» (Виго) и «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян). Команды сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Абанка Балаидос» (Виго). В качестве главного арбитра матча выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте).

Пабло Дуран на 20-й минуте вывел хозяев поля вперёд, на 45+1-й команда из Виго осталась в меньшинстве: за две жёлтые карточки с поля был удалён Карл Старфельт. Карлос Солер на 89-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Сельта» с семью очками располагается на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Реал Сосьедад» с шестью очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «Сельта» 26 октября сыграет в гостях с «Осасуной», «Реал Сосьедад» 24 октября примет на своём поле «Севилью».