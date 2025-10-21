Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кайрат — Пафос: во сколько начало матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Кайрат» — «Пафос»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся казахстанский «Кайрат» и кипрский «Пафос». Игра пройдёт на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Кайрат» — «Пафос» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Пафос
Пафос, Кипр
В минувшем туре «Кайрат» уступил мадридскому «Реалу» со счётом 0:5. «Пафос» проиграл «Баварии» со счётом 1:5.

В следующем туре подопечные Рафаэля Уразбахтина проведут матч с «Интером» (5 ноября), а команда Хуана Карлоса Карседо встретится с «Вильярреалом» (5 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Реакция игроков «Кайрата» на выпадение «Реала» в Лиге чемпионов:

