Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КАМАЗ — Родина, результат матча 19 октября 2025, счет 1:0, 15-й тур Первой лиги 2025/2026

«Родина» отыгралась во втором тайме матча 15-го тура Первой лиги с «КАМАЗом»
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «КАМАЗ» и «Родина». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Фалов из Москвы. Победу со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Россия — Лига PARI . 15-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Караев – 34'     1:1 Дятлов – 76'     1:2 Максименко – 84'    

Первый гол в матче забил Давид Караев. Нападающий хозяев поля отличлся на 34-й минуте встречи. Во втором тайме на 76-й минуте защитник гостей Илья Дятлов сравнял счёт. Нападающий московской команды Артём Максименко на 84-й минуте вырвал победу для своей команды.

По итогам сыгранного матча московская команда, которую тренирует Хуан Диас, поднялся на третью строчку второго дивизиона чемпионата России, набрав 26 очков. «КАМАЗ» под руководством Антона Хазова с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Ахметзянов — в «Оренбурге», Соболев из «Торпедо» признал вину. Дайджест недели в ФНЛ Ахметзянов — в «Оренбурге», Соболев из «Торпедо» признал вину. Дайджест недели в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android