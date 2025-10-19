Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Родина» отыгралась во втором тайме матча 15-го тура Первой лиги с «КАМАЗом»

Завершился матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «КАМАЗ» и «Родина». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Владимир Фалов из Москвы. Победу со счётом 2:1 праздновала команда гостей.

Первый гол в матче забил Давид Караев. Нападающий хозяев поля отличлся на 34-й минуте встречи. Во втором тайме на 76-й минуте защитник гостей Илья Дятлов сравнял счёт. Нападающий московской команды Артём Максименко на 84-й минуте вырвал победу для своей команды.

По итогам сыгранного матча московская команда, которую тренирует Хуан Диас, поднялся на третью строчку второго дивизиона чемпионата России, набрав 26 очков. «КАМАЗ» под руководством Антона Хазова с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги.