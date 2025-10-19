Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Камавинга — о своих травмах: к ним никогда не относятся спокойно

Камавинга — о своих травмах: к ним никогда не относятся спокойно
Комментарии

22-летний французский полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга рассказал о травмах, полученных им на протяжении карьеры.

«Четыре травмы? Честно говоря, к ним никогда не относятся спокойно. Думаю, самой тяжёлой была последняя, которая длилась шесть недель. Было так тяжело, что не сразу рассказал родителям, потому что надеялся на хорошие новости. И, главное, я тренировался как сумасшедший, два раза в день. А потом было очень больно, когда получил травму лодыжки, которой можно было избежать», – приводит слова Камавинга Téléfoot.

В нынешнем сезоне футболист провёл пять матчей в составе своего клуба и отметился одним забитым мячом.

Материалы по теме
Хаби Алонсо ответил на вопрос об уходе двух нападающих из «Реала»
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android