Камавинга — о своих травмах: к ним никогда не относятся спокойно

22-летний французский полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга рассказал о травмах, полученных им на протяжении карьеры.

«Четыре травмы? Честно говоря, к ним никогда не относятся спокойно. Думаю, самой тяжёлой была последняя, которая длилась шесть недель. Было так тяжело, что не сразу рассказал родителям, потому что надеялся на хорошие новости. И, главное, я тренировался как сумасшедший, два раза в день. А потом было очень больно, когда получил травму лодыжки, которой можно было избежать», – приводит слова Камавинга Téléfoot.

В нынешнем сезоне футболист провёл пять матчей в составе своего клуба и отметился одним забитым мячом.