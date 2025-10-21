«Юнион» — «Интер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Юнион» (Брюссель) и «Интер» (Милан). Игра пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.
В минувшем туре бельгийская команда проиграла «Ньюкаслу» со счётом 0:4. «Нерадзурри» разгромили пражскую «Славию» со счётом 3:0.
В следующем туре подопечные Давида Юбера проведут матч с мадридским «Атлетико» (4 ноября), а команда Кристиана Киву встретится с «Кайратом» (5 ноября).
Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.
