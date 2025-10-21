Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Юнион — Интер: во сколько начало матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Юнион» — «Интер»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Юнион» (Брюссель) и «Интер» (Милан). Игра пройдёт на стадионе «Лотто Парк» в Брюсселе. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Юнион» — «Интер» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Юнион
Брюссель, Бельгия
Не начался
Интер М
Милан, Италия
В минувшем туре бельгийская команда проиграла «Ньюкаслу» со счётом 0:4. «Нерадзурри» разгромили пражскую «Славию» со счётом 3:0.

В следующем туре подопечные Давида Юбера проведут матч с мадридским «Атлетико» (4 ноября), а команда Кристиана Киву встретится с «Кайратом» (5 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
