Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рубин» — «Балтика»: Мингиян Бевеев довёл счёт до разгромного на 80-й минуте

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Счёт в матче 0:3. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Защитник гостей Мингиян Бевеев забил гол на 80-й минуте. Ранее счёт в матче открыл нападающий калининградцев Брайан Хиль на седьмой минуте. Полузащитник гостей Максим Петров на 19-й минуте увеличил преимущество своей команды. Нападающий казанцев Мирлинд Даку не реализовал пенальти 52-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 20 набранных очков в 11 матчах. «Рубин» с 18 очками располагается на седьмой строчке в РПЛ.

В прошлом туре казанцы обыграли «Крылья Советов» (2:0), а калининградцы в своём матче одолели махачкалинское «Динамо» (2:0).