Вратарь «Зенита» Адамов: «Сочи» незаслуженно занимает последнее место в таблице РПЛ

Вратарь «Зенита» Денис Адамов дал комментарий касательно победы своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

«Моментов особо не было у наших ворот. Для меня тяжелее, потому что оставался без игры в первом тайме. Мы вышли на второй тайм с правильным настроем. Добились того, чего хотели.

Думаю, «Сочи» незаслуженно занимает такое место в таблице. Мы делали хорошую историю, когда выступал за клуб. Хочется, чтобы эта история продолжалась, а «Сочи» находился на верхних позициях», — сказал Адамов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент сине-бело-голубые с 23 очками располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с пятью очками замыкает турнирную таблицу.