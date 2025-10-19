Скидки
21:45 Мск
Вратарь «Зенита» Адамов: «Сочи» незаслуженно занимает последнее место в таблице РПЛ

Вратарь «Зенита» Денис Адамов дал комментарий касательно победы своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

«Моментов особо не было у наших ворот. Для меня тяжелее, потому что оставался без игры в первом тайме. Мы вышли на второй тайм с правильным настроем. Добились того, чего хотели.

Думаю, «Сочи» незаслуженно занимает такое место в таблице. Мы делали хорошую историю, когда выступал за клуб. Хочется, чтобы эта история продолжалась, а «Сочи» находился на верхних позициях», — сказал Адамов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент сине-бело-голубые с 23 очками располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с пятью очками замыкает турнирную таблицу.

