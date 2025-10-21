Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Копенгаген» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча ЛЧ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Копенгаген» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре датская команда проиграла «Карабаху» со счётом 0:2. «Шмели» разгромили «Атлетик» Бильбао со счётом 4:1.

В следующем туре подопечные Якоба Неэструпа проведут матч с «Тоттенхэмом» (4 ноября), а команда Нико Ковача встретится с «Манчестер Сити» (5 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

