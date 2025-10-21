Скидки
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Копенгаген — Боруссия Дортмунд: во сколько начало матча 3-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Копенгаген» — «Боруссия» Д: во сколько начало матча ЛЧ, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Копенгаген» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Копенгаген» — «Боруссия» Дортмунд в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем туре датская команда проиграла «Карабаху» со счётом 0:2. «Шмели» разгромили «Атлетик» Бильбао со счётом 4:1.

В следующем туре подопечные Якоба Неэструпа проведут матч с «Тоттенхэмом» (4 ноября), а команда Нико Ковача встретится с «Манчестер Сити» (5 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

