«Не видел такого за всю карьеру». Дмитрий Сычёв — о голе Воробьёва в ворота ЦСКА

Экс-футболист московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о мяче Дмитрия Воробьёва в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» переиграл ЦСКА (3:0).

«Голы в классном матче «Локомотива» и ЦСКА — вишенка на торте. Особенно гол Воробьёва, про который не говорит только ленивый. Мы будем долго вспоминать этот абсолютно гениальный мяч. Вообще не видел ничего подобного даже за всю свою карьеру. Не припомню. Гол Воробьёва точно можно записывать в число лучших за всё время. Всё сошлось», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.