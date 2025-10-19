Луис Гарсия в ближайшее время возглавит «Спартак» — Marca

Бывший тренер «Алавеса» и «Мальорки» Луис Гарсия в ближайшее время может возглавить «Спартак». Об этом сообщает Marca.

По данным источника, испанец готов продолжить карьеру в московском клубе, он обсуждает с красно-белыми детали будущего сотрудничества.

В течение карьеры испанский специалист тренировал такие команды, как «Эльче», «Леванте», «Хетафе», «Вильярреал». Последним местом работы Гарсии был «Алавес», с которым он работал с 2022 по 2024 год.

На данный момент тренером «Спартака» является Деян Станкович, возглавляющий красно-белых с лета 2024 года. «Спартак» с 19 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.