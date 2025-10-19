«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Гакпо сравнял счёт на 78-й минуте

В эти минуты идёт матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Коди Гакпо сравнял счёт на 78-й минуте. Ранее, на второй минуте, Брайан Мбемо открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд.

После семи туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 15 очков и занимают третье место. Подопечные Рубена Аморима заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» уступил «Челси» со счётом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» (2:0).