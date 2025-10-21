Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ПСВ — «Наполи»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся ПСВ (Нидерланды) и «Наполи» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре команда Эйндховена сыграла вничью с «Байером» со счётом 1:1. Неаполитанцы победили «Спортинг» со счётом 2:1.

В следующем туре подопечные Петера Боша проведут матч с «Олимпиакосом» (4 ноября), а команда Антонио Конте встретится с франкфуртским «Айнтрахтом» (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме Стала известна примерная дата возвращения форварда «Наполи» Ромелу Лукаку после травмы

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: