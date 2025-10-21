ПСВ — «Наполи»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Скидки
Главная Футбол Новости

ПСВ — Наполи: во сколько начало матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 октября, состоится матч 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся ПСВ (Нидерланды) и «Наполи» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов ПСВ — «Наполи» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 3-й тур
21 октября 2025, вторник. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
В минувшем туре команда Эйндховена сыграла вничью с «Байером» со счётом 1:1. Неаполитанцы победили «Спортинг» со счётом 2:1.

В следующем туре подопечные Петера Боша проведут матч с «Олимпиакосом» (4 ноября), а команда Антонио Конте встретится с франкфуртским «Айнтрахтом» (4 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Стала известна примерная дата возвращения форварда «Наполи» Ромелу Лукаку после травмы
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

