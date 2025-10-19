Защитник «Зенита» Алип посвятил гол в ворота «Сочи» погибшему воспитаннику «Кайрата»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип после своего гола в ворота «Сочи» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги рассказал, что посвятил взятие ворот воспитаннику «Кайрата» Диасу Толеу. 19-летний футболист погиб во время матча 25-го тура первой лиги Казахстана между клубами «Хан-Тенгри» и «Экибастуз».

Жест Нуралы Алипа после гола в ворота «Сочи» Фото: ФК «Зенит»

«Этот жест — воспитаннику академии, в «Кайрате» был молодой пацан, недавно, три-четыре дня назад, после игры ему стало плохо. Привезли его в больницу после матча, врачи, к сожалению, не смогли помочь ему. Я сегодня забил гол, особо не радовался и посвятил гол ему», – приводит слова Алипа официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.