21:45 Мск
Защитник «Зенита» Алип посвятил гол в ворота «Сочи» погибшему воспитаннику «Кайрата»

Комментарии

Защитник «Зенита» Нуралы Алип после своего гола в ворота «Сочи» в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги рассказал, что посвятил взятие ворот воспитаннику «Кайрата» Диасу Толеу. 19-летний футболист погиб во время матча 25-го тура первой лиги Казахстана между клубами «Хан-Тенгри» и «Экибастуз».

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    
Жест Нуралы Алипа после гола в ворота «Сочи»

Жест Нуралы Алипа после гола в ворота «Сочи»

Фото: ФК «Зенит»

«Этот жест — воспитаннику академии, в «Кайрате» был молодой пацан, недавно, три-четыре дня назад, после игры ему стало плохо. Привезли его в больницу после матча, врачи, к сожалению, не смогли помочь ему. Я сегодня забил гол, особо не радовался и посвятил гол ему», – приводит слова Алипа официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

