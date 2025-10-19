Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сильянов — о Баринове: хочу, чтобы он остался в «Локомотиве»

Сильянов — о Баринове: хочу, чтобы он остался в «Локомотиве»
Комментарии

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос о капитане железнодорожников Дмитрии Баринове.

«Хочу, чтобы он остался в «Локомотиве», — приводит слова Сильянова «Советский спорт».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Вместе с красно-зелёными он стал чемпионом России, победителем Суперкубка страны и четырёхкратным обладателем Кубка России. Контракт 29-летнего россиянина с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 9 млн.

В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей в чемпионате России за «Локомотив», в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Дмитрий Сычёв: «Локомотив» разгромил ЦСКА по счёту, но по игре — не сказал бы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android