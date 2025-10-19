Сильянов — о Баринове: хочу, чтобы он остался в «Локомотиве»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов ответил на вопрос о капитане железнодорожников Дмитрии Баринове.

«Хочу, чтобы он остался в «Локомотиве», — приводит слова Сильянова «Советский спорт».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Вместе с красно-зелёными он стал чемпионом России, победителем Суперкубка страны и четырёхкратным обладателем Кубка России. Контракт 29-летнего россиянина с «Локомотивом» истекает летом 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 9 млн.

В нынешнем сезоне футболист провёл 12 матчей в чемпионате России за «Локомотив», в которых отметился двумя забитыми мячами и сделал четыре результативные передачи.