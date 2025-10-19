Эберль — о травме Гнабри: всё не так уж и плохо

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался по поводу травмы 30-летнего немецкого полузащитника клуба Сержа Гнабри.

«Всё не так уж и плохо. На последней тренировке в пятницу он почувствовал что-то в приводящей мышце, лёгкую боль. Ничего не порвано, ничего серьёзного. Так что он должен вернуться в строй довольно скоро», – приводит слова Эберля Bild.

Гнабри пропустил матч своей команды с дортмундской «Боруссией», который состоялся 18 октября на стадионе «Арена Мюнхен» и завершился победой «Баварии» 2:1.

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе своего клуба 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Также игрок дважды отличился в матчах за сборную Германии.