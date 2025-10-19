Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эберль — о травме Гнабри: всё не так уж и плохо

Эберль — о травме Гнабри: всё не так уж и плохо
Комментарии

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался по поводу травмы 30-летнего немецкого полузащитника клуба Сержа Гнабри.

«Всё не так уж и плохо. На последней тренировке в пятницу он почувствовал что-то в приводящей мышце, лёгкую боль. Ничего не порвано, ничего серьёзного. Так что он должен вернуться в строй довольно скоро», – приводит слова Эберля Bild.

Гнабри пропустил матч своей команды с дортмундской «Боруссией», который состоялся 18 октября на стадионе «Арена Мюнхен» и завершился победой «Баварии» 2:1.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе своего клуба 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Также игрок дважды отличился в матчах за сборную Германии.

Материалы по теме
Гнабри не примет участия в матче с «Боруссией»
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android