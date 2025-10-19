«Балтика» разгромила «Рубин» в матче 12-го тура РПЛ

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступил Иван Сараев из Санкт-Петербурга. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл на нападающий калининградцев Брайан Хиль седьмой минуте. Полузащитник гостей Максим Петров на 19-й минуте увеличил преимущество своей команды. Нападающий казанцев Мирлинд Даку не реализовал пенальти 52-й минуте. Защитник гостей Мингиян Бевеев на 80-й минуте довёл счёт до разгромного.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 23 набранных очков в 12 матчах. «Рубин» с 18 очками располагается на седьмой строчке в РПЛ.