Тудор – о поражении в матче с «Комо»: нам нужно проявить больше характера

Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о поражении своей команды в матче 7-го тура Серии А от «Комо» (0:2).

«Сегодня я разочарован результатом, а не игрой. Нам нужно проявить больше характера. Молодым игрокам команды не хватает опыта. Пропущенный гол со стандарта? Может быть, со следующего матча мы будем играть на стандартах персонально, чтобы взять на себя ответственность», — приводит слова Тудора официальный сайт клуба.

После сыгранного матча в активе «Ювентуса» 12 очков. Команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Комо», также набравший 12 очков, находится на шестом месте.