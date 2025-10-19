Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Экс-форвард «Локомотива» Сычёв назвал Дмитрия Воробьёва лучшим российским нападающим

Экс-футболист московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники обыграли ЦСКА со счётом 3:0, назвал форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва лучшим россиянином на своей позиции на данный момент.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'     2:0 Воробьёв – 45+3'     3:0 Комличенко – 88'    

«Давно говорю, что Дима молодец, работяга. Он отлично играет и заслужил место в «Локомотиве» и сборной России. Очень рад за его успехи. Прямо сейчас Воробьёв лучший российский нападающий», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне нападающий железнодорожников в 16 матчах за клуб во всех турнирах забил девять голов и отдал одну результативную передачу.

