Экс-форвард «Локомотива» Сычёв назвал Дмитрия Воробьёва лучшим российским нападающим

Экс-футболист московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники обыграли ЦСКА со счётом 3:0, назвал форварда «Локомотива» Дмитрия Воробьёва лучшим россиянином на своей позиции на данный момент.

«Давно говорю, что Дима молодец, работяга. Он отлично играет и заслужил место в «Локомотиве» и сборной России. Очень рад за его успехи. Прямо сейчас Воробьёв лучший российский нападающий», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне нападающий железнодорожников в 16 матчах за клуб во всех турнирах забил девять голов и отдал одну результативную передачу.