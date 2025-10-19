Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак — о матче с «Сочи»: сыграли против очень организованной команды

Сергей Семак — о матче с «Сочи»: сыграли против очень организованной команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

— Ожидаемо достаточно сложная игра получилась. «Сочи» набрал ход в последних трёх матчах, я это говорил на предматчевом интервью. Настроение у соперника стало лучше — естественно, набрали больше очков. Команда на ходу, играет дома, очки нужны. Нам тоже очки нужны. И сегодня нужны были и будут в следующих матчах тоже нужны. Поэтому по игре… Думаю, хорошую игру показали с очень организованной командой. Заслуженная победа. И в обороне, и в атаке сегодня достаточно надёжно. Может быть, не так много голевых моментов, как нам хотелось бы, тем не менее достаточно для того, чтобы забить и победить. Поздравляю ребят с заслуженной победой. Будем готовиться к следующему матчу.

— У «Зенита» очень сильный состав и всегда сильные амбиции, направленные на чемпионство. Насколько сложно мотивировать ребят на матчи с соперниками из нижней части таблицы?
— Сегодня хорошо все вышли, старались и по движению, и по борьбе. Хорошая игра. В этом чемпионате мы потеряли много очков, к сожалению, особенно на выезде, где нам чего-то не хватало. Может быть, тех же эмоций, или не всегда состояние игроков было таким, которое нужно, в силу разных причин. Где-то после сборной, где-то кто-то пропустил какое-то время, где-то травмы. Сейчас более стабильным становится состав, потихоньку команда начинает играть в тот футбол, который нам нужен для того, чтобы побеждать. Настраивать… Все игроки выбрали такую профессию. И они, естественно, должны быть мотивированы. Это сложно, но сложно — не значит невозможно.

— Сергей Богданович, вы сами сказали, что действительно команда соперника организованная. Помог ли ранний гол сломить вот это сопротивление футбольного клуба «Сочи»?
— С одной стороны, да, но достаточно примеров в обратную сторону, когда забиваешь ранний мяч, а потом немножко самоуспокоение наступает, и игра складывается не так, как хотелось бы. Но забивать всегда хорошо, чем раньше, тем лучше, однако не менее важно продолжать держать уровень концентрации, контроль игры самой для того, чтобы побеждать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Жерсон вернулся! А «Зенит» разгромил «Сочи» с двумя пенальти Жерсон вернулся! А «Зенит» разгромил «Сочи» с двумя пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android