Сергей Семак — о матче с «Сочи»: сыграли против очень организованной команды

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0).

— Ожидаемо достаточно сложная игра получилась. «Сочи» набрал ход в последних трёх матчах, я это говорил на предматчевом интервью. Настроение у соперника стало лучше — естественно, набрали больше очков. Команда на ходу, играет дома, очки нужны. Нам тоже очки нужны. И сегодня нужны были и будут в следующих матчах тоже нужны. Поэтому по игре… Думаю, хорошую игру показали с очень организованной командой. Заслуженная победа. И в обороне, и в атаке сегодня достаточно надёжно. Может быть, не так много голевых моментов, как нам хотелось бы, тем не менее достаточно для того, чтобы забить и победить. Поздравляю ребят с заслуженной победой. Будем готовиться к следующему матчу.

— У «Зенита» очень сильный состав и всегда сильные амбиции, направленные на чемпионство. Насколько сложно мотивировать ребят на матчи с соперниками из нижней части таблицы?

— Сегодня хорошо все вышли, старались и по движению, и по борьбе. Хорошая игра. В этом чемпионате мы потеряли много очков, к сожалению, особенно на выезде, где нам чего-то не хватало. Может быть, тех же эмоций, или не всегда состояние игроков было таким, которое нужно, в силу разных причин. Где-то после сборной, где-то кто-то пропустил какое-то время, где-то травмы. Сейчас более стабильным становится состав, потихоньку команда начинает играть в тот футбол, который нам нужен для того, чтобы побеждать. Настраивать… Все игроки выбрали такую профессию. И они, естественно, должны быть мотивированы. Это сложно, но сложно — не значит невозможно.

— Сергей Богданович, вы сами сказали, что действительно команда соперника организованная. Помог ли ранний гол сломить вот это сопротивление футбольного клуба «Сочи»?

— С одной стороны, да, но достаточно примеров в обратную сторону, когда забиваешь ранний мяч, а потом немножко самоуспокоение наступает, и игра складывается не так, как хотелось бы. Но забивать всегда хорошо, чем раньше, тем лучше, однако не менее важно продолжать держать уровень концентрации, контроль игры самой для того, чтобы побеждать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».