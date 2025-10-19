Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Антони забил за «Бетис» больше, чем за «Манчестер Юнайтед»

Антони забил за «Бетис» больше, чем за «Манчестер Юнайтед»
25-летний бразильский полузащитник «Бетиса» Антони оформил дубль в матче 9-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом», который состоялся 18 октября на стадионе «Керамика».

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
2 : 2
Бетис
Севилья
1:0 Бьюкенен – 44'     2:0 Молейро – 64'     2:1 Антони – 66'     2:2 Антони – 90+4'    

Футболист забил свои 17-й и 18-й мячи за «Вильярреал» в 32-й игре за клуб. В составе «Манчестер Юнайтед» игрок принял участие в 96 встречах, в которых отметился 17 мячами. С «Манчестер Юнайтед» Антони выигрывал Кубок Англии в сезоне-2024/2025, а также Кубок английской лиги в сезоне-2022/2023.

Антони перешёл в «Бетис» в сентябре 2025 года из «Манчестер Юнайтед» за € 35 млн. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

