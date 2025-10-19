Скидки
Главная Футбол Новости

Черданцев — о грабителях Лувра: прямо болею за них, чтобы не поймали

Черданцев — о грабителях Лувра: прямо болею за них, чтобы не поймали
Комментарии

Комментатор и телеведущий Георгий Черданцев высказался об ограблении Лувра, одного из крупнейших и популярнейших художественных музеев мира.

«Какие же крутые чуваки грохнули Лувр. Ещё и корону выбросили. С короной на голове, пожалуй, да, в толпе сложно скрыться. Прямо болею за них, чтобы не поймали», – написал Черданцев в своём телеграм-канале.

Из музея вынесли девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и Жозефины. Как сообщил министр МВД Франции, двое грабителей проникли в здание и вынесли похищенное через грузовой лифт, а затем скрылись с сообщником на мотоцикле. Один из похищенных предметов, корону супруги Наполеона III, позже нашли сломанным.

Комментарии
