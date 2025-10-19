Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Семак ответил, как изменилась игра «Зенита» в матче с «Сочи» после ухода с поля Кассьерры

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как ранняя замена нападающего Матео Кассьерры на Лусиано Гонду в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:0) повлияла на ход игры. Колумбиец получил повреждение на 37-й минуте встречи и не смог продолжить игру.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Алип – 12'     0:2 Мантуан – 54'     0:3 Мостовой – 86'    

— Насколько сказалась на игре «Зенита» ранняя замена Кассьерры на Лусиано Гонду?
— Немного, конечно, видоизменилась игра. У Лусиано одни качества, у Кассьерры — другие, более сильные, скажем так. Поэтому, в принципе, продолжили играть в тот же футбол. Здесь замена по позиции. К сожалению, Матео пока выбыл, не знаем, на какой период времени. Думаю, что ввиду только индивидуальных характеристик изменилась, но ход игры, наверное, не изменился, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

