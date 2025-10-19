Скидки
21:45 Мск
Гарри Кейн рассказал о непривычной для себя роли в матче «Баварии» с «Боруссией»

Аудио-версия:
Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о непривычной для себя роли в матче 7-го тура Бундеслиги с «Боруссией». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии».

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«В игре мне пришлось проявлять многофункциональность. Но мне нравилась эта роль. Это был физически тяжёлый матч, потому что я играл практически от штрафной до штрафной в полузащите. Но благодаря моим физическим данным эта роль мне подходит. Конечно, продолжаю забивать голы, на этот раз опустился немного глубже, работая как с мячом, так и без него. Также важна была защита, отбор вторых мячей. В итоге это была ещё одна хорошая победа, я рад этим трем очкам», — приводит слова Кейна Sport 1.

В нынешнем сезоне футболист провёл 11 матчей во всех турнирах за клуб, в которых отметился 19 забитыми мячами и сделал три результативные передачи.

