Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 19 октября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 19 октября, календарь, таблица
Комментарии

В воскресенье, 19 октября, состоялись три матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 19 октября:

«Сочи» — «Зенит» — 0:3;
«Рубин» — «Балтика» — 0:3;
«Динамо» Москва — «Ахмат» — 2:2.

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает московский «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 26 очков. Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА, который набрал 24 очка. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
