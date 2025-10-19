Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 19 октября, календарь, таблица

В воскресенье, 19 октября, состоялись три матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 19 октября:

«Сочи» — «Зенит» — 0:3;

«Рубин» — «Балтика» — 0:3;

«Динамо» Москва — «Ахмат» — 2:2.

После 12 матчей Российской Премьер-Лиги первое место занимает московский «Локомотив», набравший 26 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 26 очков. Замыкает тройку лидеров столичный ЦСКА, который набрал 24 очка. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (5), на 15-й строчке находится «Пари НН» (6).