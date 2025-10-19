«Динамо» — «Ахмат»: Георгий Мелкадзе сравнял счёт на 21-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Форвард гостей Георгий Мелкадзе забил гол на 21-й минуте. Ранее нападающий хозяев поля Иван Сергеев открыл счёт на 16-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть данное видео также возможно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 15 набранных очков в 11 стартовых турах.

В минувшем туре бело-голубые уступили «Локомотиву» (3:5), а грозненцы проиграли «Краснодару» (0:2).