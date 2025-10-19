Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о главных конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство

Сергей Семак высказался о главных конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, кого считает главным конкурентом своей команды в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

— Сейчас «Краснодар» и «Локомотив» лидируют. Кто для вас всё-таки основной конкурент в борьбе за чемпионство? Может быть, учитывая прошлый год, это «Краснодар»?
— Лидирующие команды и являются главными конкурентами. Есть ещё выше нас и ЦСКА, есть ещё и «Динамо», и «Спартак», которые наберут и догонят, думаю, те команды, которые идут в верхней части турнирной таблицы. В принципе, думаю, есть группа команд в последние годы, которые демонстрируют тот футбол, который позволяет бороться за чемпионство. В прошлом году «Краснодар» провёл сезон очень ровно, набрали большое количество очков, которых хватило для победы. В предыдущих сезонах наши основные конкуренты были то «Спартак», то ЦСКА, то «Динамо», то «Локомотив». Все команды сильные, все готовы бороться за чемпионство, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Жерсон вернулся! А «Зенит» разгромил «Сочи» с двумя пенальти Жерсон вернулся! А «Зенит» разгромил «Сочи» с двумя пенальти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android