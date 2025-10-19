Сергей Семак высказался о главных конкурентах «Зенита» в борьбе за чемпионство

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, кого считает главным конкурентом своей команды в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне.

— Сейчас «Краснодар» и «Локомотив» лидируют. Кто для вас всё-таки основной конкурент в борьбе за чемпионство? Может быть, учитывая прошлый год, это «Краснодар»?

— Лидирующие команды и являются главными конкурентами. Есть ещё выше нас и ЦСКА, есть ещё и «Динамо», и «Спартак», которые наберут и догонят, думаю, те команды, которые идут в верхней части турнирной таблицы. В принципе, думаю, есть группа команд в последние годы, которые демонстрируют тот футбол, который позволяет бороться за чемпионство. В прошлом году «Краснодар» провёл сезон очень ровно, набрали большое количество очков, которых хватило для победы. В предыдущих сезонах наши основные конкуренты были то «Спартак», то ЦСКА, то «Динамо», то «Локомотив». Все команды сильные, все готовы бороться за чемпионство, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».