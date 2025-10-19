Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Динамо» — «Ахмат»: Лечи Садулаев не забил пенальти на 38-й минуте

«Динамо» — «Ахмат»: Лечи Садулаев не забил пенальти на 38-й минуте
В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'    

Форвард «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал пенальти на 38-й минуте. Ранее нападающий хозяев поля Иван Сергеев забил первый гол в матче на 16-й минуте. Форвард гостей Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте на 21-й минуте.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 15 набранных очков в 11 стартовых турах.

В минувшем туре бело-голубые уступили «Локомотиву» (3:5), а грозненцы проиграли «Краснодару» (0:2).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
