Бывший игрок «Реала», «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте перенёс инсульт. 38-летний футболист был госпитализирован после недомогания, сообщает ФК «Де Ребеллен» в социальных сетях.

Состояние его здоровья, естественно, вызывает серьёзную обеспокоенность. Семья игрока призвала к спокойствию и попросила уважать частную жизнь, чтобы они могли предоставить ему необходимую поддержку для выздоровления в спокойной обстановке.

В 2013 году футболист провёл шесть матчей в составе владикавказской «Алании» и забил три мяча.

Дренте является игроком нидерландского клуба «Де Ребеллен», в котором играют бывшие профессиональные футболисты.