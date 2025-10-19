Скидки
Бывший игрок «Реала» перенёс инсульт

Комментарии

Бывший игрок «Реала», «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Ройстон Дренте перенёс инсульт. 38-летний футболист был госпитализирован после недомогания, сообщает ФК «Де Ребеллен» в социальных сетях.

Состояние его здоровья, естественно, вызывает серьёзную обеспокоенность. Семья игрока призвала к спокойствию и попросила уважать частную жизнь, чтобы они могли предоставить ему необходимую поддержку для выздоровления в спокойной обстановке.

В 2013 году футболист провёл шесть матчей в составе владикавказской «Алании» и забил три мяча.

Дренте является игроком нидерландского клуба «Де Ребеллен», в котором играют бывшие профессиональные футболисты.

