Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Магуайр забил второй гол гостей на 84-й минуте

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Магуайр забил второй гол гостей на 84-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступает Майкл Оливер. На данный момент счёт 2:1 в пользу манкунианцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

Гарри Магуайр забил второй гол гостей на 84-й минуте. Ранее, на второй минуте, Брайан Мбемо открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд. Коди Гакпо сравнял счёт на 78-й минуте.

После семи туров чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 15 очков и занимают третье место. Подопечные Рубена Аморима заработали 10 очков и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Ливерпуль» уступил «Челси» со счётом 1:2, а «Манчестер Юнайтед» победил «Сандерленд» (2:0).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон» и выйти на первое место в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android