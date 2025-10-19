«Динамо» — «Ахмат»: Миранчук получил травму и покинул поле на 44-й минуте

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков. Счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук получил травму и покинул поле на 44-й минуте. Ранее нападающий хозяев поля Иван Сергеев забил первый гол в матче на 16-й минуте. Форвард гостей Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте на 21-й минуте. Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал пенальти на 38-й минуте.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 15 набранных очков в 11 стартовых турах.

В минувшем туре бело-голубые уступили «Локомотиву» (3:5), а грозненцы проиграли «Краснодару» (0:2).