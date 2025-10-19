Московское «Динамо» вырвало ничью с «Ахматом» благодаря голу Тюкавина на 90+4-й минуте

Завершён матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч закончился вничью со счётом 2:2.

В первом тайме нападающий хозяев поля Иван Сергеев забил первый гол в матче на 16-й минуте. Форвард гостей Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте на 21-й минуте. Нападающий «Ахмата» Лечи Садулаев не реализовал пенальти на 38-й минуте. Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук получил травму и покинул поле на 44-й минуте. В конце матча на 88-й минуте хавбек гостей Эгаш Касинтура вывел гостей вперёд. Нападающий бело-голубых Константин Тюкавин вырвал ничью для своей команды на 90+4-й минуте.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.