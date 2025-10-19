Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед, результат матча 19 октября 2025, счёт 1:2, 8-й тур АПЛ — 2025/2026

Голы Мбемо и Магуайра помогли «Манчестер Юнайтед» переиграть «Ливерпуль»
Комментарии

Окончен матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

На второй минуте Брайан Мбемо открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд. Коди Гакпо сравнял счёт на 78-й минуте. Гарри Магуайр забил второй гол гостей на 84-й минуте.

После этой игры «Ливерпуль» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Манчестер Юнайтед» с 13 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре мерсисайдцы 25 октября сыграют в гостях с «Брентфордом», манкунианцы в тот же день примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
