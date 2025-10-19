Голы Мбемо и Магуайра помогли «Манчестер Юнайтед» переиграть «Ливерпуль»

Окончен матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали манкунианцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер.

На второй минуте Брайан Мбемо открыл счёт в этой игре и вывел манкунианцев вперёд. Коди Гакпо сравнял счёт на 78-й минуте. Гарри Магуайр забил второй гол гостей на 84-й минуте.

После этой игры «Ливерпуль» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице АПЛ с 15 очками, «Манчестер Юнайтед» с 13 очками находится на девятой строчке.

В следующем туре мерсисайдцы 25 октября сыграют в гостях с «Брентфордом», манкунианцы в тот же день примут на своём поле «Брайтон энд Хоув Альбион».