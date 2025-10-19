Нападающий «Балтики» Хиль прокомментировал свой гол в матче с «Рубином»
Нападающий «Балтики» Брайан Хиль прокомментировал свой гол в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 7' 0:2 Петров – 19' 0:3 Бевеев – 80'
— Начало матча с «Рубином» было восхитительным, расскажи о голевой атаке, как это было?
— Это то, что мы отрабатывали на тренировках. Я выполнил свою задачу: то есть зацепить мяч на втором этаже. По полуфлангам врывались Йенне Тентон и Макс Петров с другой стороны. Здесь собственно Тентон ворвался, прокатил мне мяч назад. И оттуда я прекрасно попал в ближний угол ворот, — сказал Хиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
