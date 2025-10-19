Нападающий «Балтики» Хиль прокомментировал свой гол в матче с «Рубином»

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль прокомментировал свой гол в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.

— Начало матча с «Рубином» было восхитительным, расскажи о голевой атаке, как это было?

— Это то, что мы отрабатывали на тренировках. Я выполнил свою задачу: то есть зацепить мяч на втором этаже. По полуфлангам врывались Йенне Тентон и Макс Петров с другой стороны. Здесь собственно Тентон ворвался, прокатил мне мяч назад. И оттуда я прекрасно попал в ближний угол ворот, — сказал Хиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.