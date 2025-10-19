И. Федотов раскритиковал решение назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»

Российский судья Игорь Федотов высказался о назначенном пенальти матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Арбитр Ранэль Зияков назначил 11-метровый удар в ворота московской команды, который не реализовал нападающий грозненцов Лечи Садулаев на 38-й минуте.

«Я не согласен с назначением пенальти в ворота «Динамо». Движения рукой от Бителло не было. Он не дёргал назад соперника, футболист «Ахмата» хотел упасть – и упал. Тут VAR не должен был вмешиваться. Для пенальти должна был очевидная задержка – этого вообще нет.

Арбитр сам момент, скорее всего, не видел, и поэтому вмешался VAR. Иначе я объяснить вмешательство не могу. Но даже этого контакта для меня недостаточно. Игрока «Динамо» вообще не за что тут было наказывать, он просто положил руку и потом убрал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.