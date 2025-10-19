Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

И. Федотов раскритиковал решение назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»

И. Федотов раскритиковал решение назначить пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский судья Игорь Федотов высказался о назначенном пенальти матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Арбитр Ранэль Зияков назначил 11-метровый удар в ворота московской команды, который не реализовал нападающий грозненцов Лечи Садулаев на 38-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'    

«Я не согласен с назначением пенальти в ворота «Динамо». Движения рукой от Бителло не было. Он не дёргал назад соперника, футболист «Ахмата» хотел упасть – и упал. Тут VAR не должен был вмешиваться. Для пенальти должна был очевидная задержка – этого вообще нет.

Арбитр сам момент, скорее всего, не видел, и поэтому вмешался VAR. Иначе я объяснить вмешательство не могу. Но даже этого контакта для меня недостаточно. Игрока «Динамо» вообще не за что тут было наказывать, он просто положил руку и потом убрал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Комментарии
