«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 7-го тура Серии А

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Матч проходил с игровым и территориальным преимуществом «Аталанты», однако команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

После этого матча в активе «Аталанты» стало 11 очков. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио», набравший восемь очков, находится на 14-м месте. Возглавляют таблицу чемпионата «Интер», «Наполи» и «Рома», набравшие по 15 очков.