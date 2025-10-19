Скидки
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

АТАЛАНТА — ЛАЦИО, РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА 19 ОКТЯБРЯ 2025, СЧЁТ 0:0, 7-Й ТУР СЕРИИ А 2025/2026

«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью в матче 7-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 7-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встречались «Аталанта» и «Лацио». Игра проходила на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джузеппе Коллу. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 0
Лацио
Рим

Матч проходил с игровым и территориальным преимуществом «Аталанты», однако команды не порадовали зрителей забитыми мячами.

После этого матча в активе «Аталанты» стало 11 очков. Команда располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. «Лацио», набравший восемь очков, находится на 14-м месте. Возглавляют таблицу чемпионата «Интер», «Наполи» и «Рома», набравшие по 15 очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
