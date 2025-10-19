Игрок «Балтики» Хиль рассказал, почему попросил замену в перерыве матча с «Рубином»

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль ответил на вопрос о своей замене в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.

— Вы удивились, что вас поменяли в перерыве матча с «Рубином»?

— Эту замену я сам попросил, потому что почувствовал боль. Но надеюсь, это никак не скажется на будущем, — сказал Хиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Хиль в нынешнем сезоне сыграл во всех 12 турах чемпионата России, в которых игрок сборной Сальвадора забил семь голов. 11 октября форвард отыграл 90 минут в матче с Панамой в отборе на чемпионат мира 2026 года.