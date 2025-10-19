Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Хиль рассказал, почему попросил замену в перерыве матча с «Рубином»

Игрок «Балтики» Хиль рассказал, почему попросил замену в перерыве матча с «Рубином»
Комментарии

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль ответил на вопрос о своей замене в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Рубином», в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 7'     0:2 Петров – 19'     0:3 Бевеев – 80'    

— Вы удивились, что вас поменяли в перерыве матча с «Рубином»?
— Эту замену я сам попросил, потому что почувствовал боль. Но надеюсь, это никак не скажется на будущем, — сказал Хиль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Хиль в нынешнем сезоне сыграл во всех 12 турах чемпионата России, в которых игрок сборной Сальвадора забил семь голов. 11 октября форвард отыграл 90 минут в матче с Панамой в отборе на чемпионат мира 2026 года.

