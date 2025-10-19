Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

АРИС — АЕЛ, РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА 19 ОКТЯБРЯ 2025, СЧЕТ 4:0, 7-Й ТУР ЧЕМПИОНАТА КИПРА 2025/2026

«Арис» разгромил АЕЛ в матче 7-го тура чемпионата Кипра
Комментарии

Завершился матч 7-го тура первого дивизиона чемпионата Кипра сезона-2025/2026, в котором встречались «Арис» и АЕЛ из Лимасола. Игра проходила на стадионе «Альфамега» в Лимасоле. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:0.

Кипр — Первый дивизион . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
4 : 0
АЕЛ
Лимасол
1:0 Николич – 48'     2:0 Маямбела – 56'     3:0 Монтнор – 61'     4:0 Николич – 84'    

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Ариса» Велько Николич на 49-й минуте. На 56-й минуте Михлали Маямбела удвоил преимущество своей команды. На 61-й минуте суринамский нападающий «Ариса» Джейден Монтнор сделал счёт 3:0, а на 84-й минуте Николич оформил дубль, подведя окончательный итог матча.

После этого матча в активе «Ариса» стало 16 очков. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице первого дивизиона чемпионата Кипра. АЕЛ, набравший семь очков, находится на 10-м месте.

Календарь чемпионата Кипра
Турнирная таблица чемпионата Кипра
