«Арис» разгромил АЕЛ в матче 7-го тура чемпионата Кипра

Завершился матч 7-го тура первого дивизиона чемпионата Кипра сезона-2025/2026, в котором встречались «Арис» и АЕЛ из Лимасола. Игра проходила на стадионе «Альфамега» в Лимасоле. Матч завершился победой хозяев поля со счётом 4:0.

Первый мяч в этой встрече забил полузащитник «Ариса» Велько Николич на 49-й минуте. На 56-й минуте Михлали Маямбела удвоил преимущество своей команды. На 61-й минуте суринамский нападающий «Ариса» Джейден Монтнор сделал счёт 3:0, а на 84-й минуте Николич оформил дубль, подведя окончательный итог матча.

После этого матча в активе «Ариса» стало 16 очков. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице первого дивизиона чемпионата Кипра. АЕЛ, набравший семь очков, находится на 10-м месте.