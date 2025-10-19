Алан Ширер: Дьёкереш будет забивать голы, его показатели должны улучшиться

Легендарный нападающий сборной Англии Алан Ширер оценил нынешний уровень игры нападающего «Арсенала» Виктора Дьёкереша.

«Он не входит в одну группу с Эрлингом Холандом, Гарри Кейном и Килианом Мбаппе. Но думаю, что он кое-что привносит в игру, несомненно, ему следует улучшить свои голевые показатели, ведь пока что он забил лишь трижды.

Однако одним из его сильных качеств, которое помогает «Арсеналу», является умение смещаться назад при атаке. Это создаёт пространство для других игроков. В прошлом сезоне это не получалось у Кая Хаверца и Микеля Мерино, сопернику было проще обороняться против них.

Когда отбегаешь в сторону, партнёры по атаке могут продвинуться дальше, появляется пространство. Думаю, в этом плане Дьёкереш улучшил игру команды.

Думаю, Виктор будет забивать голы, но не в таком количестве, как это было в прошлом сезоне. Учитывая количество моментов у «Арсенала», Дьёкереш будет забивать, его показатели должны улучшиться», — сказал Ширер в интервью для BBC.