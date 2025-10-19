Скидки
21:45 Мск
Компани — о Кейне: если почувствую, что он слишком далеко от штрафной, я ему об этом скажу

Компани — о Кейне: если почувствую, что он слишком далеко от штрафной, я ему об этом скажу
Аудио-версия:
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани после матча 7-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией» (2:1) высказался об игре нападающего своей команды Гарри Кейна. Форвард сборной Англии отличился на 22-й минуте встречи.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«У Гарри отличное чувство позиции. Он считает, что я принимаю решение, где он будет играть. Но я также просто принимаю то, что он показывает и на что способен. Если у него всё так хорошо получается, зачем мне его останавливать? Если почувствую, что он слишком далеко от штрафной, ему об этом скажу. Но нужно также учитывать интересы своих игроков. Это важно, на мой взгляд», — приводит слова Компани Sky Sport Germany.

Кейн в нынешнем сезоне в 11 матчах за клуб во всех турнирах забил 19 голов и отдал три результативные передачи.

