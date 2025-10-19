Эберль — о Джексоне: он был активен и старался изо всех сил

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался об игре 24-летнего нападающего команды Николаса Джексона в матче 7-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии».

«Он был активен, постоянно вбегал в зоны и старался изо всех сил. Но в нескольких моментах ему просто не повезло», — приводит слова Эберля TZ.

Джексон перешёл в «Баварию» из «Челси» в сентябре 2025 года на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл пять матчей в Бундеслиге и две игры в Лиге чемпионов за «Баварию». В этих встречах нападающий отметился одним забитым мячом и сделал одну результативную передачу.