Главная Футбол Новости

Эберль — о Джексоне: он был активен и старался изо всех сил

Эберль — о Джексоне: он был активен и старался изо всех сил
Комментарии

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль высказался об игре 24-летнего нападающего команды Николаса Джексона в матче 7-го тура Бундеслиги с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Баварии».

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'     2:0 Олисе – 79'     2:1 Брандт – 84'    

«Он был активен, постоянно вбегал в зоны и старался изо всех сил. Но в нескольких моментах ему просто не повезло», — приводит слова Эберля TZ.

Джексон перешёл в «Баварию» из «Челси» в сентябре 2025 года на правах аренды. В нынешнем сезоне футболист провёл пять матчей в Бундеслиге и две игры в Лиге чемпионов за «Баварию». В этих встречах нападающий отметился одним забитым мячом и сделал одну результативную передачу.

