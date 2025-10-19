Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Елагин высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Ливерпулем»

Елагин высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор Александр Елагин оценил победу «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

«Без малого 10 лет не выигрывал на «Энфилде» «Ман Юнайтед» у «Ливерпуля». И вот – свершилось! Победа! Виктория! Второй (впервые!!!) подряд выигрыш «Юнайтед» в АПЛ под предводительством Аморима. Гуляй, Красный Манчестер! Сегодня твой день!

По накалу редкая игра. Редкая, потому что «Юнайтед» на жилах вырывает три очка, потому что фартовый со старта чемпион заскользил вниз, пытаясь, ломая ногти, зацепиться и затормозить падение. Четвёртое поражение подряд чемпиона… Ужас!

Возникает вопрос, вернее два вопроса: что это – возрождение «Юнайтед», когда стукнувшись о дно, начинается взлёт?

Далее – Салах. Всё? Мы видит закат Фараона? Да, Мо не похож на себя. Он приучил всех нас, что, будучи незаметным 85 минут, в оставшуюся пятёрку сверкнёт и спасёт обожаемый «Ливерпуль»! Но нет! Всё незаметнее и незаметнее становится Мо. Даже не хочется думать, что это его финиш.

Сколько бы ни говорили, что «Ливерпуль» болен, «Ливерпуль» не в форме, «Ливерпуль» не тот – это не умаляет выстраданной победы «Юнайтед». Проблемы «Ливерпуля» – это проблемы «Ливерпуля»! «Манчестер Юнайтед» не топтал только ленивый. «Ман Юнайтед» прошёл через все унижения и взял высоту под названием «Энфилд». Сегодня его день.

Дайте порадоваться Красному Манчестеру! Гуляйте, «дьяволы», сегодня ваш день!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Голы Мбемо и Магуайра помогли «Манчестер Юнайтед» переиграть «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android