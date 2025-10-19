Елагин высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Ливерпулем»

Известный комментатор Александр Елагин оценил победу «Манчестер Юнайтед» в матче 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (2:1).

«Без малого 10 лет не выигрывал на «Энфилде» «Ман Юнайтед» у «Ливерпуля». И вот – свершилось! Победа! Виктория! Второй (впервые!!!) подряд выигрыш «Юнайтед» в АПЛ под предводительством Аморима. Гуляй, Красный Манчестер! Сегодня твой день!

По накалу редкая игра. Редкая, потому что «Юнайтед» на жилах вырывает три очка, потому что фартовый со старта чемпион заскользил вниз, пытаясь, ломая ногти, зацепиться и затормозить падение. Четвёртое поражение подряд чемпиона… Ужас!

Возникает вопрос, вернее два вопроса: что это – возрождение «Юнайтед», когда стукнувшись о дно, начинается взлёт?

Далее – Салах. Всё? Мы видит закат Фараона? Да, Мо не похож на себя. Он приучил всех нас, что, будучи незаметным 85 минут, в оставшуюся пятёрку сверкнёт и спасёт обожаемый «Ливерпуль»! Но нет! Всё незаметнее и незаметнее становится Мо. Даже не хочется думать, что это его финиш.

Сколько бы ни говорили, что «Ливерпуль» болен, «Ливерпуль» не в форме, «Ливерпуль» не тот – это не умаляет выстраданной победы «Юнайтед». Проблемы «Ливерпуля» – это проблемы «Ливерпуля»! «Манчестер Юнайтед» не топтал только ленивый. «Ман Юнайтед» прошёл через все унижения и взял высоту под названием «Энфилд». Сегодня его день.

Дайте порадоваться Красному Манчестеру! Гуляйте, «дьяволы», сегодня ваш день!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.