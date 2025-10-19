Чемпионат Германии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 7-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 19 октября, завершился 7-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 7-го тура немецкой Бундеслиги:

Пятница, 17 октября:

«Унион» – «Боруссия» Мёнхенгладбах — 3:1.

Суббота, 18 октября:

«Вольфсбург» – «Штутгарт» — 0:3;

«Майнц» – «Байер» — 3:4;

«РБ Лейпциг» – «Гамбург» — 2:1;

«Хайденхайм» – «Вердер» — 2:2;

«Кёльн» – «Аугсбург» — 1:1;

«Бавария» – «Боруссия» Дортмунд — 2:1.

Воскресенье, 19 октября:

«Фрайбург» – «Айнтрахт» — 2:2;

«Санкт-Паули» – «Хоффенхайм» — 0:3.

По итогам 7-го тура турнирную таблицу Бундеслиги возглавляет «Бавария» — у команды 21 очко. «РБ Лейпциг» с 16 очками располагается на втором месте, на третьей строчке с 15 очками находится «Штутгарт», а топ-4 с 14 очками замыкает «Боруссия» Дортмунд. В нижней части таблицы находятся «Майнц», «Хайденхайм» (по четыре очка) и «Боруссия» Мёнхенгладбах (3).