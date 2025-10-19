Аморим впервые одержал две победы подряд в АПЛ
«Манчестер Юнайтед» впервые под руководством Рубена Аморима выиграл два матча английской Премьер-лиги подряд.
Сегодня манкунианцы одолели «Ливерпуль» в матче 8-го тура со счётом 2:1. 4 октября был побежден «Сандерленд» – 2:0.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2' 1:1 Гакпо – 78' 1:2 Магуайр – 84'
Аморим возглавляет «Манчестер Юнайтед» с 11 ноября 2024. За это время специалист 51 раз выводил свою команду на поле в официальных матчах. Ранее Аморим работал в португальских клубах «Брага» и «Спортинг».
После восьми сыгранных туров английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал 13 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого в активе 19 очков.
