Игрок «Ахмата» Мелкадзе ответил, почему не исполнял пенальти в матче с «Динамо»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе после матча с московским «Динамо» в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, почему он не исполнял пенальти в игре. Напомним, форвард грозненцев Лечи Садулаев не реализовал 11-метровый удар на 38-й минуте встречи.

— Здоровье — нормально. Ничего серьёзного. Просто свело мышцу чуть-чуть.

— Почему не бил пенальти? Поменялся исполнитель?

— У нас написано в раздевалке, кто бьёт пенальти всегда.

— Почему такая плохая реализация?

— Не знаю (улыбается), — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.