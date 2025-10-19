Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Мелкадзе ответил, почему не исполнял пенальти в матче с «Динамо»
Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе после матча с московским «Динамо» в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги ответил на вопрос, почему он не исполнял пенальти в игре. Напомним, форвард грозненцев Лечи Садулаев не реализовал 11-метровый удар на 38-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

— Здоровье — нормально. Ничего серьёзного. Просто свело мышцу чуть-чуть.

— Почему не бил пенальти? Поменялся исполнитель?
— У нас написано в раздевалке, кто бьёт пенальти всегда.

— Почему такая плохая реализация?
— Не знаю (улыбается), — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.

