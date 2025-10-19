Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот впервые проиграл четыре матча подряд в качестве тренера

Арне Слот впервые проиграл четыре матча подряд в качестве тренера
Комментарии

Поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги стало четвёртым подряд для главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Это худшая серия за всю его тренерскую карьеру, сообщает The Athletic.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2'     1:1 Гакпо – 78'     1:2 Магуайр – 84'    

До этого «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2) в чемпионате, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.

Кроме того, «Ливерпуль» проиграл четвёртый матч подряд впервые с ноября 2014 года, когда командой руководил Брендан Роджерс.

После восьми сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого в активе 19 очков.

Материалы по теме
Елагин высказался о победе «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android