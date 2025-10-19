Арне Слот впервые проиграл четыре матча подряд в качестве тренера
Поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2) в матче 8-го тура английской Премьер-лиги стало четвёртым подряд для главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота. Это худшая серия за всю его тренерскую карьеру, сообщает The Athletic.
Англия — Премьер-лига . 8-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мбемо – 2' 1:1 Гакпо – 78' 1:2 Магуайр – 84'
До этого «Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (1:2) в чемпионате, а также «Галатасараю» (0:1) в Лиге чемпионов.
Кроме того, «Ливерпуль» проиграл четвёртый матч подряд впервые с ноября 2014 года, когда командой руководил Брендан Роджерс.
После восьми сыгранных матчей в английской Премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 15 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице. Возглавляет таблицу чемпионата «Арсенал», у которого в активе 19 очков.
