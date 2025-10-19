Скидки
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
21:45 Мск
Футбол

Антон Миранчук

Пивоваров сообщил, что Миранчук и Зайнутдинов получили повреждения в матче с «Ахматом»
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о травмах игрок бело-голубых Бактиёра Зайнутдинова и Антона Миранчука, полученных в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«У Зайнутдинова и Миранчука поврежения. Сроки будут известны позднее», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

Миранчук покинул поле из-за повреждения на 44-й минуте встречи, а Зайнутдинов был заменён после перерыва.

«Динамо» и «Ахмат» занимают восьмое и девятое места в турнирной таблице РПЛ соответственно. В активе команд по 16 набранных очков в 12 турах.

