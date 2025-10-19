«Хотелось бы радоваться победе». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о ничьей с «Ахматом»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ничьей своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги с «Ахматом».
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16' 1:1 Мелкадзе – 21' 1:2 Касинтура – 88' 2:2 Тюкавин – 90+3'
«Мне показалось, что мы могли выступить лучше, набрать больше очков. Но с учётом того, как складывалась игра, могли и выиграть. И по классу команды, и по моментам, которые могли реализовать. Но «Ахмат» бился, забрал свои очки. Мы, видимо, тоже. Гол Тюкавина — из позитивного. Но хотелось бы сегодня радоваться победе», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик
После 12-ти сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице.
