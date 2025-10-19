Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нант — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотелось бы радоваться победе». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о ничьей с «Ахматом»

«Хотелось бы радоваться победе». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о ничьей с «Ахматом»
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ничьей своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги с «Ахматом».

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Сергеев – 16'     1:1 Мелкадзе – 21'     1:2 Касинтура – 88'     2:2 Тюкавин – 90+3'    

«Мне показалось, что мы могли выступить лучше, набрать больше очков. Но с учётом того, как складывалась игра, могли и выиграть. И по классу команды, и по моментам, которые могли реализовать. Но «Ахмат» бился, забрал свои очки. Мы, видимо, тоже. Гол Тюкавина — из позитивного. Но хотелось бы сегодня радоваться победе», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

После 12-ти сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице.

Материалы по теме
Игрок «Ахмата» Мелкадзе ответил, почему не исполнял пенальти в матче с «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android