«Хотелось бы радоваться победе». Гендиректор «Динамо» Пивоваров — о ничьей с «Ахматом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ничьей своей команды в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги с «Ахматом».

«Мне показалось, что мы могли выступить лучше, набрать больше очков. Но с учётом того, как складывалась игра, могли и выиграть. И по классу команды, и по моментам, которые могли реализовать. Но «Ахмат» бился, забрал свои очки. Мы, видимо, тоже. Гол Тюкавина — из позитивного. Но хотелось бы сегодня радоваться победе», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик

После 12-ти сыгранных туров «Динамо» и «Ахмат» набрали по 16 очков и занимают восьмую и девятую строчки в турнирной таблице.